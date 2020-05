Cidades PC prende funcionário da Prefeitura de Rio Verde com 10 kg de maconha De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem praticava o ato ilícito em seus momentos de folga

Um homem de 27 anos, funcionário da Prefeitura de Rio Verde, foi preso na terça-feira (26), com 10 kg de maconha e uma balança, em sua casa, no Bairro Prolongamento Vila Borges, em Rio Verde. Após investigar lugares e pessoas ligadas ao comércio de entorpecentes no município, policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Rio Ve...