Vida Urbana PC investiga quem forneceu arma para adolescente matar professor em Valparaíso de Goiás

A Polícia Civil (PC) investiga de quem seria a arma que o adolescente de 17 anos usou para matar o coordenador Júlio César Barroso de Sousa do Colégio Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Segundo o delegado responsável pelo caso, o garoto disse em depoimento que pegou emprestado com um conhecido, mas até agora esse homem não foi locali...