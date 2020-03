Cidades PC investiga desaparecimento de mulher que foi vista há 18 dias no aeroporto de Goiânia Lílian de Oliveira ficou 4 meses na Colômbia, onde tem um namorado. Desde que chegou em Goiânia, a filha dela, de 4 anos, e os outros familiares não encontraram mais a dona de casa

A dona de casa Lílian de Oliveira, de 40 anos, está desaparecida desde o dia 13 de fevereiro, quando foi vista pela última vez no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A Polícia Civil de Caldas Novas estava investigando o caso, que deve ser transferido para Goiânia nesta segunda-feira (02). As câmeras de segurança do aeroporto mostram quando Lilian, após c...