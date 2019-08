Cidades PC investiga as causas da queda do parapente que matou noivos em Caldas Novas Delegado Gustavo Carlos Ferreira explicou que deve começar a colher os depoimentos nesta sexta-feira (16)

A Polícia Civil (PC) instaurou inquérito para investigar as causas da queda do parapente que matou Marley Henrique de Sousa Rego, de 34 anos, e sua noiva Vitória Caroline Gonçalves, de 21. O acidente aconteceu na última terça-feira (13) às margens do quilômetro 186 da GO-309, em Caldas Novas, na região Sul do Estado. Responsável pela investigação, o delegado Gustavo C...