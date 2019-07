Cidades PC indicia pai e mãe de adolescente de 13 anos que era estuprada dentro de casa A menina usou as redes sociais para pedir ajuda; "Meu pai tá toda hora vindo e me estuprando. Me ajuda, por favor. Eu tô tentando trancar a porta", escreveu a vítima

Os pais de uma adolescente de 13 anos foram indiciados pela Polícia Civil de Araguaína nessa terça-feira (16), depois que a garota pediu socorro pela internet revelando ter sido estuprada pelo pai. A mãe, de 37 anos, sabia dos crimes que aconteciam há pelo menos quatro anos e pedia que a filha tivesse “paciência”. Informações são do G1 Tocantins. Na madrugada do dia 5 de junho, a adolescente usou as redes sociais para pedir ajuda a amigos. Nas mensagens, ela conta que suas partes ínti...