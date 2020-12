Cidades Pazuello diz que são no máximo três as opções de vacina contra a Covid para Brasil Segundo o ministro da Saúde, poucos laboratórios podem oferecer quantidade suficiente para atender o país

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que são "uma, duas ou três" as opções de laboratórios que desenvolvem vacinas contra a Covid-19 com quantidade suficiente e um bom cronograma para atender as necessidades do Brasil. Pazuello participou na manhã desta quarta-feira (2) de audiência pública na comissão mista do Congresso, que acompanha as ações de enfren...