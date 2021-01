Cidades Pazuello diz que 'gargalos de décadas' e nova variante do coronavírus explicam crise em Manaus Segundo o ministro, a tendência avaliada até o momento pela pasta é que a nova variante seja mais transmissível, mas tenha o mesmo grau de agressividade em relação ao vírus antigo

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta terça-feira (26) que a pasta enviou amostras ligadas à nova variante do coronavírus identificada em Manaus para análise em Oxford, na Inglaterra. O objetivo "é ter uma posição exata" sobre mudanças no grau de transmissão e agressividade do vírus. Segundo o ministro, a tendência avaliada até o momento pela pasta ...