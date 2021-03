Cidades Pazuello deixa ministério investigado pela PF e durante pior momento da pandemia O terceiro ministro da Saúde de Bolsonaro passou a acumular polêmicas logo no início da sua gestão

Responsável pela gestão da saúde no Brasil durante a maior parte da pandemia da Covid-19, o general Eduardo Pazuello deixa o cargo de ministro suspeito de crimes, investigado pela Polícia Federal e com o país batendo recorde de mortes pela doença. General da ativa do Exército, Pazuello chegou ao Ministério da Saúde em abril de 2020, na demissão de Luiz Henrique Mandet...