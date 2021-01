Cidades Pazuello admite que sabia de problemas com oxigênio em Manaus desde 8 de janeiro Mortes por asfixia em Manaus começaram a ser relatadas cerca de uma semana depois

O general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, admitiu nesta segunda-feira (18) que soube da possibilidade de falta de oxigênio no Amazonas no dia 8 de janeiro, uma semana antes do dia mais grave de mortes por asfixia em leitos do estado. "No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a partir de uma carta da White Martins, de que poderia haver falta de oxigên...