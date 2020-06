Cidades Paulo Roberto Cunha Vencio é eleito novo presidente do Cremego Ele foi eleito para gestão que vai até 2022. Nova diretoria tomou posse nesta segunda-feira

O cardiologista Paulo Roberto Cunha Vencio é o novo presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego). Depois de votação realizada no dia 28 de maio, os conselheiros do elegeram os novos membros da diretoria da entidade, que tem gestão até 2022. Especialista em cardiologia e em clínica médica, ele ocupou a 1ª vice-presidência na gestão anteri...