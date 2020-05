Cidades Paulo do Vale diz que anúncio do fechamento do comércio de Rio Verde era 'sinal de alerta' Prefeito contradisse nota da prefeitura, que afirmava que já estava definido que nem mesmo farmácias e supermercados funcionariam nos dias 16 e 17

Após a prefeitura anunciar o fechamento total do comércio de Rio Verde no próximo fim de semana por conta da piora do índice de isolamento na cidade, o prefeito Paulo do Vale (DEM) disse que a mensagem era um aviso, e que acredita que a medida não será necessária. “Tenho certeza que vamos aumentar o isolamento durante esta semana”, afirmou. Neste domingo (10), a Pref...