Cidades Paulo do Vale é reeleito em Rio Verde com 51% dos votos Chefe do Executivo Municipal fez apenas atos virtuais para evitar aglomerações. Campanha foi tocada basicamente pela internet

Atualizada às 22h59 O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), foi reeleito com 45.580 votos (51,07%). O segundo colocado foi Dr. Osvaldo (MDB) com 37.402 votos (41,91%). Em terceiro lugar ficou Clailton Filho (PSDB) com 4.339 votos (4,86%). Na última posição, Cristiano Quintino foi a escolha de 294 eleitores (0,33%). A vitória confirma a projeção da últi...