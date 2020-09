Cidades Patrulha Rural de Rio Verde prende suspeito de duplo homicídio na região do Monte Alegre Aos policiais, o homem confessou o crime e disse que jogou os corpos no Rio Verdão

Um homem foi preso na madrugada de sábado (12), suspeito de um duplo homicídio na região do Monte Alegre. A Patrulha Rural de Rio Verde chegou até o suspeito após uma denúncia. Quando a equipe chegou ao local, o suspeito confessou o crime e disse que jogou os corpos no Rio Verdão. De acordo com o homem, ele ouviu disparos de arma de fogo por volta de 1h30, perto ...