Cidades Patinetes elétricas voltaram a operar em parques de Goiânia Equipamentos estão em fase de teste na capital. Prefeitura diz que não tem competência para legislar, mas que negocia regras com empresa

Um ano e oito meses depois da interrupção do serviço, as patinetes elétricas voltaram às ruas de Goiânia. Algumas unidades já estão disponíveis no Parque Flamboyant, Parque Vaca Brava e em câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). “A operação está em um período de teste”, diz o diretor comercial da FlipOn, empr...