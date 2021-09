Cidades Patinetes elétricas voltam a circular em Goiânia Algumas unidades já estão disponíveis no Parque Flamboyant, Parque Vaca Brava e em câmpus da UFG e da PUC-GO. Início da operação surpreendeu a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM)

Um ano e oito meses depois da interrupção do serviço, as patinetes elétricas voltaram às ruas de Goiânia. Algumas unidades já estão disponíveis no Parque Flamboyant, Parque Vaca Brava e em câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). “A operação está em um período de teste”, diz o diretor comercial da FlipOn, empresa r...