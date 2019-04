Vida Urbana Patinetes elétricas chegam em Goiânia e outras capitais, mas ainda não há regulamentação Pela lei, equipamento não pode ultrapassar 20 km/h em ciclovias e ciclofaixas e 6 km/h nas calçadas, mas órgãos municipais e entidades de trânsito precisam regulamentar uso

Em menos de um ano, as patinetes elétricas chegaram a pelo menos 13 cidades brasileiras - 10 delas, capitais -, e hoje apenas a Região Norte não conta com o serviço. As prefeituras, no entanto, não acompanharam a velocidade com que as empresas entraram nos municípios e, enquanto as operadoras atuam sem pagar pelo uso das vias, as gestões discutem regras do equipamento n...