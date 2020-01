Cidades Patinete elétrico oferecido pela Prefeitura de Goiânia é jogado em lago do Parque Bernardo Élis Autor do ato estaria fazendo uso de drogas e praticando vandalismo e assustando pedestres no local

Um homem foi preso nesta terça-feira (7) depois que ele jogou patinetes oferecidos pela Prefeitura de Goiânia dentro de um lago no Parque Bernado Élis, no Residencial Celina Park, na capital. Frequentadores do parque informaram a uma equipe tática da Guarda Civil Metropolitana que o suspeito estaria fazendo o uso de drogas e praticando os atos de vandalismo, além d...