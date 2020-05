Cidades Pastores tentam sensibilizar governador contra restrições em Goiás Líderes evangélicos têm novo encontro virtual marcado com o governador para as 10 horas desta quarta-feira (13)

Depois de reunião com Ronaldo Caiado (DEM) na tarde desta terça-feira (12), líderes evangélicos tem novo encontro virtual marcado com o governador para as 10 horas desta quarta-feira (13). Nesse novo encontro, os pastores esperam sensibilidade do político para manutenção das atuais restrições impostas para realização dos cultos presenciais. Novo decreto com novas regra...