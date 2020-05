Cidades Pastora testou positivo para a Covid-19, assim como o marido e uma filha do casal Marido de Flávia está na UTI do Hospital do Coração e filha do casal, que também testou positivo, segue isolamento domiciliar. Ela era avó do deputado estadual Rafael Gouveia

Foi sepultado no início da manhã desta quarta-feira (20), o corpo da pastora Flávia Rodrigues de Gouveia, de 84 anos, em Goiânia. Ela morreu nesta terça-feira (19) após testar positivo para a Covid-19. Não houve velório e o enterro seguiu as orientações do Ministério da Saúde (MS) e somente 10 familiares acompanharam à distância. A pastora era casada com o ...