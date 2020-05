O marido e a filha da pastora Flávia Rodrigues de Gouveia, de 84 anos, que morreu após ser infectada pelo novo coronavírus em Goiânia, também testaram positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pelo deputado estadual Rafael Gouveia (Progressistas), neto da vítima.

A pastora era casada com o presidente de Honra da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Jorge Branco de Gouveia. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração. A filha deles está em isolamento domiciliar e é acompanhada por médicos. Flávia também é mãe do pastor presidente da igreja, Josué Gouveia.

Rafael Gouveia explicou que a avó lutava havia mais de 10 anos contra o Alzheimer e, mesmo não reconhecendo mais as pessoas, era muito alegre. A pastora também tem um filho de 60 anos com deficiência física e saúde debilitada e, por isso, os dois contavam com o auxílio de cuidadores na residência.

Nesta terça, um familiar de um dos cuidadores testou positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Depois disso, todos foram submetidos a exames e os resultados ficaram prontos no início da tarde. Flávia testou positivo para a Covid-19, assim como o marido e uma filha do casal. “Ela não apresentou febre. Os cuidadores perceberam que ela apresentava fraqueza, mas acharam que era por causa do Alzheimer”, pontuou Rafael.

De acordo com o deputado, Flávia passou mal durante a tarde e foi levada para o Hospital Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. Na unidade, constataram que a saturação de oxigênio estava baixa e tentaram a intubação, mas ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O corpo da pastora foi sepultado no início da manhã desta quarta-feira (20). Não houve velório e o enterro seguiu as orientações do Ministério da Saúde (MS). Somente dez familiares acompanharam à distância. Rafael explicou que todos que tiveram contato com Flávia nos últimos 12 dias foram orientados a ficar isolados e fazer exames.

Pioneiros

Rafael contou ainda que Flávia e Jorge são pastores há mais de 50 anos e pioneiros da Assembleia de Deus em Goiás. Durante 15 anos eles atuaram em Goiatuba, na região Sul de Goiás e há mais de 35 anos estavam na Assembleia de Deus Ministério Vila Nova.

Amigo do casal de longa data, o pastor Fabiano dos Reis Silva, contou que Flávia era uma pessoa discreta, carismática e bastante participativa nos bastidores da Igreja. “Uma mãe extraordinária. Uma conselheira e sempre estava à frente das situações difíceis”.

O pastor também contou que devido ao Alzheimer, a pastora quase não saia de casa. “É importante ressaltar os cuidados que devemos ter com os idosos. Deixá-los protegidos”, finalizou. Flávia deixou o esposo, cinco filhos, genros, noras, netos e bisnetos.

Casos

Goiás registrou nesta quarta-feira 2.049 confirmações do novo coronavírus, 203 a mais do que na terça. Também houve um aumento de cinco mortes confirmadas nas últimas 24 horas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), o número de mortes passou de 73 para 78. A pasta ainda informa que os casos suspeitos tiveram aumento de 435 pacientes e passaram de 15.659 para 16.094.

Nas últimas 24 horas, 729 análises foram descartadas, passando de 5.352 para 6.081. A SES-GO também informa em seu site que o número de cidades sem casos do novo coronavírus caiu de 43 para 39.

A Secretaria Estadual ainda informou que há 28 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 181 mortes suspeitas nos municípios goianos.