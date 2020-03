Cidades Pastor será investigado por assédio sexual em Goiânia. Em vídeo, ele nega Mulher relatou nas redes sociais como teria sido abuso e formalizou denúncia na Polícia. Davi Vieira Passamani, que presidia cultos na igreja A Casa, publicou vídeo em que pede desculpas pelo escândalo

Após usar as redes sociais para denunciar um pastor da Igreja A Casa, de Goiânia, por assédio sexual, uma jovem de 20 anos formalizou a denúncia na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) de Goiânia na segunda-feira (30). O caso veio à tona no sábado (28), quando a mulher descreveu em 31 postagens na sua conta pessoal no Twitter como o pastor teria a assediado. N...