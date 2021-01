Cidades Pastor que defendia cloroquina e ivermectina morre de Covid-19 aos 36 anos O deputado federal Eduardo Bolsonaro enviou condolências à família do pastor, sem fazer referência à causa da morte

O pastor Thiago Andrade, de 36 anos, integrante do Movimento São Paulo Conservador, morreu no último domingo (3) em decorrência da Covid-19. Nas redes sociais, a esposa de Thiago, Francislene Rodrigues, e o irmão dele, Daniel Souza, informaram sobre a morte do religioso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e...