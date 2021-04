Em depoimento à polícia na tarde desta sexta-feira (23), o pastor que foi filmado beijando uma adolescente de 14 anos, em Goiânia, negou que cometeu algum crime, como importunação sexual, disse que deu apenas um “selinho” e que colocou as mãos nos ombros da vítima. A gravação ocorreu no dia 14 de abril deste ano, mas foi levada aos investigadores nesta semana.

Ao POPULAR, a delegada adjunta da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Gabriela Adas, informou que o vídeo, em que ele também aparece fazendo promessas de ficar com ela, foi mostrado ao suspeito por mais de uma vez, inclusive quando ele foi questionado se havia oferecido dinheiro para a adolescente. "Você quer mais dez reais?", perguntou na filmagem. Ele negou ter feito promessas e relatou que foi a jovem que pediu dinheiro.

Segundo a investigadora, oferecer “dinheiro à menor, de apenas 14 anos de idade, cujo discernimento moral ainda não se completou, configura o crime de favorecimento à prostituição, descrito no art. 218-B do Código Penal, que prevê pena máxima de até 10 anos de reclusão”.

Gabriela Adas afirmou que a investigação continua em curso e acredita que outras vítimas possam aparecer para relatar fatos semelhantes. “A investigação está em fase final e, com o indiciamento do suspeito, o inquérito será remetido ao poder Judiciário para o desencadeamento da ação penal e posterior decreto condenatório.”

A mãe da adolescente também foi ouvida e relatou que a filha contou sobre o crime, mas que ela não acreditou, porque confiava no pastor, cuja igreja frequentava há mais de 10 anos. “Foi então que, a fim de comprovar os fatos para a mãe, a menor resolveu gravar o vídeo”, informou a investigadora.

A adolescente, por força de previsão legal, não será ouvida na delegacia de polícia, mas apenas em Juízo em sede de depoimento especial. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

Troca de mensagens

A polícia teve acesso às mensagens trocadas entre o pastor e a adolescente, inclusive no dia da gravação do vídeo, que ocorreu na casa da jovem. “Depois me fala se você gostou. Você vai gostar muito mais. [...] Você vai se sentir muito bem”. Ele também disse que a ama.

O homem ainda pediu para que a jovem apagasse as mensagens e áudios. “Hora que eu mandar mensagem e você ouvir, você apaga, não deixa para apagar depois não, está bom?”. Depois ele afirmou que os dois estão juntos.