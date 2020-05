Cidades Pastor encontra revólver em lixeira de igreja de Aparecida de Goiânia Arma calibre 38 estava sem munição e foi levada para o 1º Distrito Policial do município da região metropolitana de Goiânia

O pastor de uma igreja evangélica localizada na Praça Matriz, em Aparecida de Goiânia, encontrou um revólver calibre 38 em uma lixeira do templo religioso quando adentrou ao local no início da tarde deste sábado (30). O cesto de lixo estava próximo do balcão de ofertas e tinha apenas papéis e panos junto com a arma, sem qualquer munição. A Polícia Militar (PM) f...