O pastor e professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Wagno Oliveira de Souza, de 53 anos, morreu nesta quarta-feira (30) em decorrência da Covid-19. Ele ficou por 40 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Goiânia. O cortejo será às 16h30, com saída da Paz Universal (Avenida Castelo Branco, Setor Oeste) e o culto fúnebre acontece às 17 horas, no Cemitério Jardim das Palmeiras (Rua Armogaste José da Silveira, 100, Setor Crimeia Oeste).

Além de pastor na Assembleia de Deus da Coroa, Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, Wagno era téologo, filósofo, mestre em Ética, professor de filosofia e publicou artigos no O POPULAR, seu último artigo “Paradigma e pandemia” foi publicado em 16 de julho.

Colega de Wagno, o professor Alexandre Azevedo, afirmou que educador fará muita falta e em postagem no twitter afirmou que “na sala dos professores sua companhia era extremamente agradável”.

Hoje, depois de 40 dias na UTI, perdemos um grande professor na PUC-GO, o Professor Wagno.

Ser humano iluminado, além de professor era também pastor na Assembleia de Deus.

Na sala dos professores sua companhia era extremamente agradável. Fará muita falta.

Wagno deixa esposa, filhos, a mãe e familiares.

Em nota, a PUC Goiás lamenta a morte do docente, veja o texto na íntegra:

A PUC Goiás lamenta com pesar o falecimento do professor Wagno Oliveira de Souza nesta quarta-feira, 30, vítima da Covid-19. Ele resistiu bravamente contra a doença durante 40 dias e faria 54 anos no dia 7 de novembro. Wagno era professor de Lógica Jurídica e Ética na universidade, onde também exerceu a função de coordenador da Área de Filosofia e assessor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (2003-2012).

O professor era graduado em Teologia pela Faculdade Assembleiana do Brasil (GO) e Filosofia pela UFG com licenciatura e formação docente para ensino à distância e Mestrado em Ética e Filosofia Política , também pela UFG.

Homem de fé, dedicado à família e ao evangelho, o prof. Wagno também era pastor da Assembleia de Deus, Setor Garavelo, deixa a esposa e dois filhos.

A universidade se solidariza com a família e amigos neste momento de imensa dor.

