Pastor e mais 3 são acusados de causar prejuízo de meio milhão em golpe de pirâmide em Caiapônia

Um pastor, o filho dele, um agente da Polícia Civil e uma mulher são suspeitos de aplicar o golpe da pirâmide financeira em Caiapônia, na região Sul do Estado. Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) integram o esquema o religioso Gersil Caetano Rosa; seu filho, Fábio Gomes Caetano; o escrivão Adolfo de Freitas Filho e a fiel Patrícia Castro B...