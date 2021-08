Cidades Pastor é preso em Itaberaí suspeito de estuprar adolescente de 12 anos A vítima contou sobre os abusos aos pais, que procuraram o Conselho Tutelar da cidade

Atualizada às 13h33* Um pastor de 43 anos foi preso em Itaberaí, no noroeste do Estado, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 12 anos. Segundo a Polícia Civil, Edson Rodrigues da Silva, teria pegado nas partes íntimas da criança e beijado seu seio. A investigação apontou ainda que os abusos ocorreram no Parque Ecológico da cidade e em outros lugares i...