Cidades Pastor é preso com pen drive que tinha mais de 3 mil imagens de pornografia infantil, em Goiânia Para os policiais, o pastor confessou ser o dono do material, diz que sentia prazer em assistir as cenas e que tinha o hábito de baixar e armazenar o conteúdo

Após uma denúncia anônima, um pastor de 52 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (30), com cinco pen drives que tinham mais de 3 mil imagens de pornografia infantil, em uma lan house, no Jardim América, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), quando a equipe chegou no local, o pastor, que também trabalha como serral...