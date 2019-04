Vida Urbana Pasto é incendiado por acidente na cidade de Goiás Cerca de 1.500 metros quadrados de pasto foram atingidos e aproximadamente 2 mil litros de água foram utilizados para apagar o fogo

Um pasto foi incendiado por acidente no início da tarde deste sábado (27) na cidade de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou depois que pessoas que estavam reunidas para uma festa soltaram um foguete, que caiu sobre capim seco em um terreno baldio no bairro Jardim das Acácias. Apesar do susto, ninguém se feriu. A área queimada foi de cerca de 1.500 ...