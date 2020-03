Cidades Passe Livre Estudantil é suspenso por 15 dias na Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis Medida teve início nesta quarta-feira (18) e deve se estender durante todo o período de suspensão das aulas, inicialmente de 15 dias

Em virtude da suspensão das aulas em Goiás como medida para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Superintendência da Criança, Adolescente e Juventude, bloqueou o cartão do programa Passe Livre Estudantil de todos beneficiários da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis. De acordo com a p...