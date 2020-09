Cidades Passarela entre Vila Mariana e Jardim Adriana, em Rio Verde, é liberada Segundo o Dnit, as equipes ainda vão finalizar outros serviços no local

A passarela entre a Vila Mariana e o Jardim Adriana, no km 386 da BR-060, em Rio Verde, foi liberada para os pedestres. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) finalizou a recomposição da passarela, mas informou que as equipes continuam no local para serviços de implantação de barreiras new jersey, responsáveis por proteger a passarela, e...