Cidades Passarela desaba e atinge veículos na Marginal Tietê, em São Paulo Na saída para o feriado, passarela perto da Ponte do Piqueri desaba no sentido Castello Branco

Uma passarela desabou no início da noite desta quinta-feira, 14, na Marginal do Tietê sentido da Rodovia Castello Branco, entre a Ponte do Piqueri e umas alças de acesso à Rodovia Bandeirantes. A assessoria de imprensa dos Bombeiros confirmou apenas que houve dois feridos, com escoriações leves. As faixas no sentido Castello foram interditadas, o que travou o t...