Cidades Passagem de umidade aumenta a nebulosidade em Goiânia, mas temperaturas seguem altas Umidade relativa do ar pode chegar a 18% no período da tarde

A passagem de uma umidade vinda da parte sul do Mato Grosso eleva a nebulosidade, nesta sexta-feira (23), em Goiânia. O dia começou com a umidade relativa do ar em torno de 65%, mas ao longo da tarde, principalmente, das 14 às 16 horas esse índice pode cair para 18%. O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Manoel Rangel, explica que mesmo com a...