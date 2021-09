Cidades Passagem de frente fria pode provocar mais chuvas em Goiás A umidade relativa do ar também deve apresentar uma pequena melhora

Novas pancadas de chuva podem acontecer, nesta quarta e quinta-feira (16), na região Centro Sul de Goiás. As possíveis pequenas precipitações são resultado da combinação do avanço da passagem de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil aliada ao transporte de umidade da região Norte, que criou um corredor de umidade. Esse fenômeno também influencia em uma melhora d...