Cidades Passagem de frente fria derruba temperaturas em Goiás Nesta quarta-feira (30) a mínima pode chegar a 9°C na capital

O avanço de uma frente fria da Região Sul para o Sudeste do Brasil derrubou as temperaturas em Goiás, nesta terça-feira (29). A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás é que as temperaturas devem cair ainda mais nesta quarta-feira (30) podendo a mínima chegar a 9°C. Durante a madrugada, a temperatura chegou a 11° na capital. Pelas ruas d...