Cidades Passagem de ônibus pode chegar a R$ 4,60 na Região Metropolitana de Goiânia Cálculos feitos pela reportagem do POPULAR apontam aumento no valor da passagem de até 7%; CMTC afirma que contas oficiais ainda não foram feitas

O usuário do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia poderá ter de arcar com até R$ 4,60 por viagem a partir de março deste ano. O cálculo foi feito pela reportagem do POPULAR a partir da fórmula paramétrica que consta no contrato de concessão do serviço e com os índices oficiais que são utilizados pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC...