Cidades Passageiros levam susto após pneu de ônibus do eixo Anhanguera se soltar Ninguém se feriu, mas incidente provocou estragos em uma das catracas e roda quase atingiu duas mulheres que estavam próximas da bilhetagem

Na manhã desta quinta-feira (13), passageiros que aguardavam pelo ônibus da Metrobus na plataforma do Lago das Rosas, no setor Oeste, do eixo Anhanguera, levaram um susto quando um pneu de um veículo da frota, que estava em movimento, se soltou. A roda atingiu e quebrou completamente uma das catracas da estação. De acordo com a Metrobus, o incidente ocorreu às 6h0...