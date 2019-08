Cidades Passageiros elegem o Aeroporto Santa Genoveva o melhor do Centro-oeste O terminal goiano ultrapassou o Aeroporto Internacional de Brasília e Cuiabá

Passageiros elegeram o Aeroporto Santa Genoveva como o melhor terminal da região Centro-Oeste no segundo trimestre de 2019. Os entrevistados votaram na Pesquisa de Satisfação do Passageiro do Ministério da Infraestrutura. De acordo com os viajantes, a nota de satisfação geral do aeroporto goiano foi de 4,48. O número representa uma alta d...