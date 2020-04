Usuários do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia conseguindo entrar no ônibus após a quarta vez que um veículo passa pelo ponto, esperando até uma hora e meia até seguir viagem em terminais com aglomerações e muitas irritações. Essa é a realidade de muitos passageiros que dependem do serviço público de transporte para se deslocarem para o trabalho desde que o governo estadual flexibilizou, na noite de domingo (19), as regras para funcionamento de atividades comerciais e de serviços em Goiás.

Em um levantamento feito pelo POPULAR junto a 50 usuários do transporte coletivo na tarde desta sexta-feira, apenas 13 relataram ter tido sucesso em embarcar no primeiro ônibus que passou pelo ponto pela manhã, quando se deslocaram, a maioria, para o trabalho. Houve nove pessoas que disserem ter entrado apenas no quarto veículo por causa de lotação, já que as regras atuais restringem a permanência de pessoas em pé nos ônibus.

No mesmo levantamento, mais da metade disseram ter aguardado entre 30 minutos e uma hora para entrar em um ônibus. Apenas 8 afirmaram sucesso para embarcar em menos de meia hora, enquanto houve 7 relatos de espera de mais de uma hora e meia.

A reportagem esteve nos terminais Isidória e Praça da Bíblia na tarde desta sexta-feira, conversando com os passageiros que precisaram entrar em um ônibus também pela manhã, para saber da avaliação e das dificuldades encontradas por eles no período considerado de pico e com maior movimentação de usuários.

Com frota de veículos ainda reduzida e com a determinação do decreto estadual - que apenas passageiros sentados podem ser transportados -, várias passageiros relataram que o tempo de passagem de cada linha aumentou bastante. “Passava de 10 em 10 minutos e agora o 650 (número da linha) passa a cada 30 ou 40 minutos”, lamentou uma passageira, que pediu para não ser identificada. Ela contou que aguardou 40 minutos para conseguir um ônibus pela manhã e, de noite, já estava há 35 minutos no terminal Isidória aguardando outro. O objetivo era chegar no terminal da Vila Brasília.

Para conseguir chegar ao destino no tempo certo, algumas pessoas têm se unido em busca de alternativas, como revelou o engenheiro ambiental João Leles, de 45 anos. “Reunir três ou quatro pessoas que vão para o mesmo lugar e pagamos um aplicativo de transporte”, contou, revelando que chegou a esperar por até duas horas por um ônibus e, pela necessidade de cumprir horário, adotou a outra saída.

Leles não estava sozinho na decisão de usar aplicativo. “Tentei pegar ônibus, lá no setor onde moro, que é o Jardim Balneário Meia Ponte, desde 6 horas da manhã. Passaram quatro e todos cheios, sem espaço. Esperei por uma hora e, acabei pagando uma corrida de aplicativo para chegar ao centro. Lá esperei mais 20 minutos por um ônibus até chegar ao serviço”, revelou Célio Antônio, de 55 anos, que trabalha com manutenção de empilhadeiras.

Outros decidiram, como soluções, andar a pé até o serviço para chegar a tempo.

Apesar da medida do decreto estadual de que apenas passageiros sentados podem ser transportados e da tentativa de organização de um fiscal no local, a reportagem do POPULAR presenciou casos de pessoas em pé nos ônibus.

Em casos que passageiros foram retirados do ônibus por não terem local para sentar, após o fiscal intervir e motoristas se recusarem a dar continuidade ao trajeto. Houve também muita reclamação e até mesmo algumas pessoas mais exaltadas, reclamando do tratamento. Muitos também encontraram como alternativas sentar nos degraus.

“Fiquei uma hora e meia esperando para conseguir o ônibus cedo, na BR, para ir para o terminal da bíblia e ir trabalhar. Agora, após o serviço, estou há quase duas horas aguardando, pois já passaram três ônibus cheios”, contou Flávia Santos, que estava no Isidória.