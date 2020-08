Cidades Passageiros da região metropolitana de Goiânia trocam ônibus por aplicativos Demanda é de 40% de antes da pandemia, enquanto transporte privado tem aumento de 400% nas viagens

Enquanto as empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia veem uma demanda de usuários ainda apenas 40% do que ocorria antes da pandemia da Covid-19, os motoristas de transporte por aplicativo comemoram um aumento no número de corridas diárias. Neste caso, com o fim das férias de julho, a quantidade de viagens aumentou até 40...