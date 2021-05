Cidades Passageiros burlam prioritários no transporte coletivo de Goiânia Em horários exclusivos para trabalhadores essenciais, demais usuários do transporte coletivo assumem riscos pulando grades e saltando em plataformas ou fraudam comprando viagens

Usuários do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia estão burlando as regras do programa de embarque prioritário. Nos horários de pico, restritos aos trabalhadores de serviços essenciais, demais passageiros se arriscam entrando por vias irregulares nos terminais, chegando a passar na frente de ônibus em movimento. A Companhia Metropolitana de Transportes ...