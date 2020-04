Cidades Passageiros bloqueiam a T-63, em Goiânia, em protesto contra a falta de ônibus Passageiros reclamam que aguardam o ônibus por cerca de 1 hora e, quando o veículo passa, não para por já estar com a capacidade máxima de passageiros sentados

Um grupo com cerca de 20 pessoas bloqueou a Avenida T-63, no Setor Bueno, em Goiânia, na tarde desta quinta-feira (23). O protesto ocorre pela demora dos ônibus do transporte coletivo. Os manifestantes reclamam que aguardam mais de uma hora e quando os veículos passam não param, porque já estão com todos os bancos ocupados. De acordo com informações da Rád...