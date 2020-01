Cidades Passageiro morre após carro ser atingido por caminhão na GO-020, em Goiânia De acordo com a Polícia Civil, choque ocorreu quando veículo de maior porte mudava de pista na rodovia. Motorista de automóvel foi resgatado e levado para o Hugo

Um acidente entre um carro e um caminhão terminou com a morte de uma pessoa na tarde desta quarta-feira (29), na GO-020, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o ocorrido se deu no KM 7 da rodovia, nas proximidades do autódromo, na pista que dá acesso à capital. O veículo de grande porte, que transportava combustível, teria tentado mudar de faixa e, com isso, atingiu o...