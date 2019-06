Cidades Passageiro morre ao ser arremessado para fora de caminhonete durante acidente em Piranhas Segundo a PRF, veículo estava com excesso de passageiros

Um homem de 50 anos morreu ao ser arremessado para fora de uma caminhonete durante um acidente na noite de sábado (08), no km 91 da BR-158, em Piranhas, na região Oeste de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que estava com três ocupantes, mas só era permitido dois, saiu da pista e capotou. O homem morreu na hora e os outros dois f...