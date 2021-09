Cidades Passageiro do transporte coletivo morre após ser esfaqueado por motorista do Eixo Anhanguera A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgência de Trindade, mas não resistiu aos ferimentos

Um passageiro do transporte coletivo morreu após ser esfaqueado, na manhã desta quinta-feira (23), em um ônibus do Eixo Anhanguera, na GO-060, no trecho de Trindade para Goiânia. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgência de Trindade, mas não resistiu aos ferimentos. O fato aconteceu por volta das 5h...