Cidades Passageiro de caminhão morre após acidente em Ipameri Reginaldo Vicente dos Santos, de 46 anos, chegou a ser transferido em estado gravíssimo para o Hospital Municipal, mas veio a óbito depois de chegar à unidade

O passageiro de um caminhão que transportava material de construção morreu durante um acidente, na manhã desta quinta-feira (9) no município de Ipameri, no Sudeste de Goiás. Reginaldo Vicente dos Santos, de 46 anos, chegou a ser transferido em estado gravíssimo para o Hospital Municipal, mas veio a óbito logo depois de chegar à unidade. O motorista que estava com el...