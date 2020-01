Cidades Passageiro de ônibus de viagem é preso com pistola turca na bagagem Flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta sexta-feira (10) na BR-153, em Hidrolândia

Um passageiro, de 24 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (10) na BR-153, em Hidrolândia, região Metropolitana de Goiânia, por transportar uma pistola turca dentro da bagagem. O homem havia saído em um ônibus interestadual de Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai, e iria para Brasília, no Distrito Federal. A arma do homem estava escondida em uma embalagem de bor...