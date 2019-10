Cidades Passageira se revolta por furto de celular e protesta em plataforma do Eixo Anhanguera, em Goiânia Mulher não identificada desembarcou e se sentou no chão, em frente ao veículo, impedindo-o de seguir viagem. "Só saio daqui quando devolverem meu celular", disse ela

Atualizado às 20h22 Uma cena inusitada ocorreu, no início da tarde desta quinta-feira (17), em frente a uma estação do Eixo Anhanguera, na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Goiás. A reportagem do POPULAR passava pelo local quando flagrou o protesto de uma passageira que alegava que o seu telefone celular havia...