Cidades Passageira que teve mão prensada em porta de ônibus será indenizada, em Goiânia Metrobus foi condenada a pagar R$ 20 mil pelos danos causados à mulher

Uma usuária do transporte coletivo de Goiânia será indenizada após ter sua mão prensada na porta de um ônibus do Eixo Anhaguera. A decisão é do juiz Gilmar Luiz Coelho, da 10ª Vara Cível da comarca de Goiânia. O magistrado determinou que a Metrobus, responsável pelo serviço, pague R$ 20 mil de indenização para a vítima. A mulher relata que no dia 28 de julho ...