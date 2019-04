Vida Urbana Passageira cai de plataforma do Eixo Anhanguera ao tentar embarcar, no Centro de Goiânia Mulher de 59 anos teria se desequilibrado e caído entre veículo e estrutura. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas transporte para unidade de saúde foi dispensado pela vítima

Atualizado às 18h29 Uma mulher de 59 anos ficou levemente ferida após se acidentar em uma plataforma do Eixo Anhanguera, nas proximidades do Jóquei Clube de Goiás, no Centro de Goiânia, na tarde desta terça-feira (2). De acordo com informações preliminares, a passageira teria se desequilibrado quando embarcava em um ônibus e caído entre a estrutura e o veículo....